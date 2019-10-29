ميسي:, رونالدو, البرازيلي, أفضل, لاعب, رأيته, في, حياتي,

منذ ظهوره مع برشلونة الإسباني، واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا كبيرا من أفضل اللاعبين المهاجمين في العالم، لكن أكثر من أثار أعجابه لم يكن من بين من التقاهم "البرغوث" داخل المستطيل الأخضر.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ميسي، قوله إن "رونالدو البرازيلي كان ظاهرة فعلا"، حيث اختاره قائد برشلونة الحالي كأفضل لاعب رأته عيناه.وأضاف صاحب الـ32 عاما لتلفزيون "تي واي سي سبورتس" الأرجنتيني الرياضي: "من بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي كان هو الأفضل. إنه لاعب مثير للإعجاب بكل المعايير".ويملك النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد السابق تاريخا كبيرا على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ شارك في أكثر من 500 مباراة مع فرق مختلفة محرزا 352 هدفا، فيما توج بالدوري الإسباني والبرازيلي وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكؤوس المحلية في إسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرازيل.أما على المستوى الدولي، فقد شكل رونالدو علامة فارقة بفوزه بكأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل عامي 1994 و2002، وكوبا أميركا عامي 1997 و1999، ناهيك عن كأس القارات عام 1997.