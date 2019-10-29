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مالكو هواتف آيفون 5 مهددون بفقدان ميزات الإنترنت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت شركة أبل مالكي هواتف آيفون 5 من فقدانهم الميزات الرئيسية للإنترنت، بما في ذلك قدرتهم على متابعة البريد الإلكتروني وتصفح الويب واستخدام متجر التطبيقات في حالة عدم تحديثهم نظام تشغيل هواتفهم إلى نسخة "آي أو أس 10.3.4" قبل الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وتعاني شبكة التموضع العالمي (جي بي أس) منذ أبريل/نيسان الماضي من مشكلة المرحلة الانتقالية الزمنية التي ستؤدي إلى توقف الميزات التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين.


وأصدرت الشركة في يوليو/تموز الماضي تحديثات لإصلاح أخطاء الإصدارات القديمة من نظامي التشغيل "آي أو أس 10.3.4" و"آي أو أس 9.3.6".


وكانت هذه التحديثات ضرورية للمساعدة في جعل أجهزة آيفون وآيباد القديمة تحافظ على وظائف الموقع بدقة في الوقت الذي تمر به شبكة "جي بي أس" بمرحله انتقالية زمنية.


ومع ذلك، فإن المشكلة أكثر خطورة بالنسبة لمستخدمي آيفون 5، إذ في حال لم يتم التحديث في الوقت المناسب فلن يكون الجهاز قادرا على الاتصال بالإنترنت بشكل كامل، بما في ذلك تصفح الويب في سفاري والبريد الإلكتروني ومتجر التطبيقات.


وستظهر إشعارات لمالكي هواتف آيفون 5 لإعلامهم بمدى أهمية التحديث، وتعد هذه المشكلة خاصة بهذا الهاتف الذي بيع آخر مرة في سبتمبر/أيلول 2013، ويجب على مالكيه التحديث إلى آخر نسخة من نظام "آي أو أس" قبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للحفاظ على عمل الهاتف بشكل طبيعي.


وفي حال عدم الترقية فلن تكون التحديثات الآلية والنسخ الاحتياطي لآي كلاود ممكنة بعد الآن، لأن الهاتف لن يكون قادرا على الاتصال بالشبكة.


ويحتاج المستخدم في هذه الحالة إلى الاتصال بجهاز حاسوب ماك واستخدام آي تيونز لاستعادة المعلومات.


وتقول أبل إنه اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الثاني فإن 9% من جميع مستخدمي أجهزة "آي أو أس" يستخدمون نسخة أقدم من "آي أو أس 12"، وإن العديد منهم يستخدمون أجهزة أحدث، حيث تتقلص النسبة إلى 7% عندما تقتصر البيانات على الأجهزة التي يبلغ عمرها أربع سنوات.




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