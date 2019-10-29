الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق

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اصيب شاب مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة جراء اصابته باطلاق نار في...
اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار باتجاه سيارة تابعة لشاب من...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في صفوف تعليمية بمدرسة في بلدة تل السبع...
اصيبت شابة في اواخر الثلاثينيات من عمرها جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيرة...
تعزيزًا لدور ومكانة القيادة الطلابية، نظمت مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"رجال الشرطة الذين يعملون في طرعان...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انه ضبطت سلاح من نوع m16 خلال تفتيش سيارة تابعة لعائلة من...
منعت المحكمة العسكرية صباح اليوم الاثنين، النائبة عايدة توما - سليمان (القائمة...
في أعقاب الإعتداء السافر واطلاق الرصاص ليلة أمس على منزل رئيس مجلس كفر ياسيف...
قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين وبالتعاون مع مركز مساواة اليوم استئنافًا...