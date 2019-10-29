تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-29 05:50:57 الطقس - سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق |  2019-10-29 05:49:43 مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب |  2019-10-28 23:27:24 اصابة شاب باطلاق نار في كفرقرع |  2019-10-28 23:24:06 اطلاق نار على سيارة شاب في كفرياسيف |  2019-10-28 23:21:52 حريق داخل مدرسة في تل السبع |  2019-10-28 22:19:36 الولايات المتحدة تتعهد بتشديد الخناق الاقتصادي على ايران |  2019-10-28 22:14:19 رصاصة طائشة تنهي حياة طفل في طولكرم |  2019-10-28 21:11:49 اصابة شابة باطلاق نار في مدينة الطيرة |  2019-10-28 22:09:52 طلاب مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة الناصرة ينتخبون معتز أبو عابد رئيسًا لمجلس الطلاب |  2019-10-28 22:03:16 طرعان:العثور على مختبر لصناعة العبوات الناسفة |  2019-10-28 19:57:16 اعتقال رجل وزوجته من الطيرة بعد العثور على اسلحة داخل سيارة |  2019-10-28 18:46:13 كريستيانو: القمة هدفي للأبد.. وهكذا استفدت من ميسي |  2019-10-28 18:44:21 توما – سليمان:" سياسة الاعتقالات الادراية هي أداة قمعية احتلالية تمارس على الشعب الفلسطيني". |  2019-10-28 18:42:52 النائب جبارين في كفر ياسيف: الاعتداء على منتخبي الجمهور هو اعتداء على مجتمعنا |  2019-10-28 18:41:12 استئناف للمحكمة العليا لفتح مدرسة عربية في نوف هجليل (نتسيرت عيليت) |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قرار لعزل ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب شبكة "سي إن إن".



ونقلت الشبكة الأمريكية عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها في رسالة بعثتها إلى المشرعين: "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قرار يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه لجاننا حاليا في إطار إجراءات الإقالة هذه".


ووفقا لبيلوسي، فإن القرار سيحدد أيضا عقد جلسات الاستماع المفتوحة، وسيسمح بنشر نص الشهادات.




كلمات متعلقة

مجلس, النواب, الأمريكي, سيصوت, على, مشروع, قرار, لعزل, ترامب,

تابعونــا

الولايات المتحدة تتعهد بتشديد الخناق الاقتصادي على ايران الولايات المتحدة تتعهد بتشديد الخناق الاقتصادي على ايران 2019-10-28 | 22:19:36

تعهدت الولايات المتحدة بتشديد الخناق على ايران من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية...

جنبلاط يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بعيدا عن الأحزاب جنبلاط يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بعيدا عن الأحزاب 2019-10-28 | 14:45:33

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، إلى...

السعودية تثمن الجهود الأميركية في القضاء على البغدادي السعودية تثمن الجهود الأميركية في القضاء على البغدادي 2019-10-28 | 14:45:36

ثمنت السعودية جهود الإدارة الأميركية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي...

قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا 2019-10-28 | 12:00:26

أصيب 3 لبنانيين، الاثنين، خلال فتح الجيش طريق صيدا الأولي، خلال تدافع مع المحتجين...

كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ 2019-10-28 | 10:50:01

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان إنه سيتم التعامل مع جثة زعيم...

مساعد للبغدادي لعب دورا مهما في الإيقاع به مساعد للبغدادي لعب دورا مهما في الإيقاع به 2019-10-28 | 08:13:40

قال مصدران أمنيان عراقيان، إن فرق المخابرات العراقية حققت، خلال مطاردتها الطويلة...

لبنان.. حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا لبنان.. حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا 2019-10-28 | 05:49:56

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن النائب العام غسان عويدات "أمر بمنع...

فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى 2019-10-28 | 00:01:05

دعا وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أجهزة أمن بلاده إلى توخي مزيد من...

نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد 2019-10-27 | 14:52:02

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نفسه رسميا لمنصب وزير...

الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري 2019-10-27 | 10:08:28

تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار على شابة فلسطينية محاولة طعن مجندين شمال القدس عملية سكين مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر ضبط بندقية اعتقال شاب اطلاق نار اعراس افراح في وادي عارة الشرطة مكافحة ظاهرة ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققاضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل التفافي الناصرة حادث طرق اصابات شارع مرام ميديكال الطبي طاقم علاج اسعاف شرطة قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com