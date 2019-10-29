مجلس, النواب, الأمريكي, سيصوت, على, مشروع, قرار, لعزل, ترامب,

من المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب شبكة "سي إن إن".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها في رسالة بعثتها إلى المشرعين: "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قرار يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه لجاننا حاليا في إطار إجراءات الإقالة هذه".ووفقا لبيلوسي، فإن القرار سيحدد أيضا عقد جلسات الاستماع المفتوحة، وسيسمح بنشر نص الشهادات.