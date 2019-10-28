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اصابة شاب باطلاق نار في كفرقرع



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اصيب شاب مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة جراء اصابته باطلاق نار في كفرقرع.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق.





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