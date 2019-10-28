اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, كفرقرع,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.

اصيب شاب مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة جراء اصابته باطلاق نار في كفرقرع.

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