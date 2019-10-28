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اطلاق نار على سيارة شاب في كفرياسيف



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اقدم مجهولون مساء اليوم الاثنين على اطلاق النار باتجاه سيارة تابعة لشاب من كفرياسيف مما ادى الى وقوع اضرار.


يشار الى ان الشاب هو العريس الذي حضر رئيس المجلس المحلي شادي شويري زفافه امس حيث تم اطلاق النار على منزل الرئيس خلال تواجده في حفل الزفاف.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.





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