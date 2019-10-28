اطلاق, نار, على, سيارة, شاب, في, كفرياسيف,

يشار الى ان الشاب هو العريس الذي حضر رئيس المجلس المحلي شادي شويري زفافه امس حيث تم اطلاق النار على منزل الرئيس خلال تواجده في حفل الزفاف.
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
يشار الى ان الشاب هو العريس الذي حضر رئيس المجلس المحلي شادي شويري زفافه امس حيث تم اطلاق النار على منزل الرئيس خلال تواجده في حفل الزفاف.
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
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