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حريق داخل مدرسة في تل السبع



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عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في صفوف تعليمية بمدرسة في بلدة تل السبع في النقب. رجال الاطفاء والانقاذ تأكدوا من عدم وجود عالقين في المبنى، وعملوا على اخماد النيران واخراج الدخان من المكان، ولم يبلغ عن اصابات.


يجرى تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

 

صورة توضيحية 

حريق داخل مدرسة في تل السبع




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