الولايات المتحدة تتعهد بتشديد الخناق الاقتصادي على ايران

تعهدت الولايات المتحدة بتشديد الخناق على ايران من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. جاء ذلك على لسان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بعد لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اورشليم القدس اليوم. وبدوره قال الأخير بان ايران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته/وأوضح انها تعمل جاهدة على انتاج صواريخ باليستية باستطاعتها ان تطال أي هدف في الشرق الأوسط. وأضاف ان طهران تقوم بنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية. هذا والتقى السيد نتنياهو أيضا مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير. وشارك في الاجتماع الموفد الخاص لشؤون ايران براين هوك وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ورئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات والسفير الاسرائيلي في واشنطن رون دريمر.