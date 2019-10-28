رصاصة طائشة تنهي حياة طفل في طولكرم

قتل طفل (11 عاما)، مساء اليوم الاثنين، في مخيم طولكرم.واكدت الشرطة، بأن قوات من الأجهزة الأمنية توجهت إلى المخيم، فيما باشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ظروف الحادثة.وقالت مصادر محلية بان رصاصة طائشة اصابت الطفل خلال شجار داخل المخيم.