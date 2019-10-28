اصابة, شابة, باطلاق, نار, في, مدينة, الطيرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة الى مستشفى مئير في كفارسابا ووصفت حالتها بالمتوسطة .الشرطة باشرت التحقيق.

اصيبت شابة في اواخر الثلاثينيات من عمرها جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيرة مساء اليوم الاثنين.

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