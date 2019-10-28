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طلاب مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة الناصرة ينتخبون معتز أبو عابد رئيسًا لمجلس الطلاب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تعزيزًا لدور ومكانة القيادة الطلابية، نظمت مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة الناصرة هذا الاسبوع يومًا انتخابيًا غلبت عليه روح الديمقراطية والنزاهة، حيث أدلى الطلاب بأصواتهم في جو من الفرح والسرور لاختيار رئيس مجلس الطلاب.  سبق هذا اليوم اسبوعًا من الدعاية الانتخابية حيث عرض كل مرشح برنامجه الانتخابي ونشر لافتات كتبت عليها شعارات هدفها إقناع طلاب المدرسة باختياره كمرشح مناسب لرئاسة مجلس الطلاب، حيث تنافس على الرئاسة الطالب معتز أبو عابد والطالبة روزن خليلية.  في نهاية اليوم ومع انتهاء عملية التصويت قامت لجنة الانتخابات الذين عملوا معًا جاهدين لتوفير جو ديمقراطي بإشراف مركزة التربية الاجتماعية المعلمة نجوى سليمان ومركزة التداخل والتطور الذاتي المعلمة تغريد نخاش وموجه مجلس الطلاب الاستاذ وائل عواد وبمساعدة طاقم من المعلمين والمعلمات على صناديق الاقتراع بفرز الأصوات حيث تم الاعلان عن اسم المرشح وهو الطالب معتز أبو عابد.   حُظي الاسبوع بدعم وتشجيع كامل من مديرة المدرسة المعلمة كاملة حسن أبو إسماعيل حيث أثنت على أهمية المشاركة بالفعاليات التربوية واللامنهجية التي تنمي روح المبادرة والمسؤولية وتنمي ثقة الطالب بنفسه وتساهم في صقل شخصية واعية وحضارية، كما وأنها توطد التعاون والتكافل بين الطلاب.  كما وشكرت الطلاب على مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي وهنأت الفائز وتمنت له عملًا مثمرًا وناجحًا وتوجهت بالشكر لجميع المعلمين والمعلمات على عملهم الدؤوب وكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.  من الجدير بالذكر أن المدرسة عملت كخلية نحل فعالة من قبل الطلاب والهيئة التدريسية متعاونين ومتكاتفين لإنجاح هذا الاسبوع المميز الذي اتسم بالنظام والانضباط وكانت نتيجة هذا العمل شهدًا حلوًا ونجاحًا باهرًا.  





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