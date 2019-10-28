طرعان:العثور, على, مختبر, لصناعة, العبوات, الناسفة,

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اصيبت شابة في اواخر الثلاثينيات من عمرها جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة الطيرة...
تعزيزًا لدور ومكانة القيادة الطلابية، نظمت مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انه ضبطت سلاح من نوع m16 خلال تفتيش سيارة تابعة لعائلة من...
منعت المحكمة العسكرية صباح اليوم الاثنين، النائبة عايدة توما - سليمان (القائمة...
في أعقاب الإعتداء السافر واطلاق الرصاص ليلة أمس على منزل رئيس مجلس كفر ياسيف...
قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين وبالتعاون مع مركز مساواة اليوم استئنافًا...
افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المقرر ان يعقد رئيس حزب كاحول لافان بيني...
تظاهر العشرات من اهالي كفرياسيف مساء اليوم الاثنين في البلدة ضد حادثة اطلاق النار...
قرر قضاة المحكمة العليا صباح اليوم الاثنين اعادة فتح ملف الشهيد خير الدين حمدان...
وزير التّربية الحاخام رافي بيرس: اليوم جهاز التّربية ينطلق لطريق جديدة ،...