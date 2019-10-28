طرعان:العثور, على, مختبر, لصناعة, العبوات, الناسفة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"رجال الشرطة الذين يعملون في طرعان منذ وقوع الشجار العنيف قبل يومين,عثروا اليوم على مختبر لتصنيع العبوات الناسفة تم خلاله تصنيع وفحص القنابل".

وأضاف البيان:"في المكان تم ضبط 8 عبوات ناسفة جاهزة للاستعمال و8 زجاجات حارقة بالاضافة الى مواد لتصنيع المتفجرات,الشرطة قامت بتفجير المواد المتفجرة تحت رقابة خبراء المتفجرات".وقالت الشرطة انه منذ الشجار تم اعتقال 25 مشتبه بينهم تم تمديد اعتقالهم ومنهم تم اطلاق سراحهم بشروط مقيدة".