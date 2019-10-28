اعتقال, رجل, وزوجته, من, الطيرة, بعد, العثور, على, اسلحة, داخل, سيارة,

جاء في بيان صادر عن الشرطة انه ضبطت سلاح من نوع m16 خلال تفتيش سيارة تابعة لعائلة من الطيرة قرب مدينة باقة الغربية".

واضاف البيان انه خلال نشاط للشرطة من اجل مكافحة السلاح,تم ايقاف سيارة في باقة الغربية وخلال التفتيش تم العثور على سلاح,وتم اعتقال الزوج والزوجة من سكان الطيرة ومعهم 4 اطفال,الشرطة قدمت المشتبهين للمحكمة وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم الخميس,اما الاطفال تم تحويلهم الى قسم الرفاه الاجتماعي ".