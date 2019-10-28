كريستيانو:, القمة, هدفي, للأبد.., وهكذا, استفدت, من, ميسي,

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كشف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس...
تسعى إدارة نادي ريال مدريد الحصول على خدمات لاعبين صغار السن موهوبين لتفادي مسألة...
كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري محمد صلاح،...
ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يريد تجديد عقود بعض لاعبيه...
تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في أزمة جديدة بين ناديه...
يرى روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أن الريدز بات أصبح قوة من الفريق الذي أنهى...
يستعد منتخب قدامى البرازيل للقاء امام اللاعبين القدامى من البلاد,وذلك مساء...
يحاول مسؤولو مانشستر سيتي وضع حد لمطاردة بايرن ميونخ لأحد نجوم الفريق. ووفقًا...
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل إنهاء مسيرته مع...
تهكم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، على تصريحات مدرب اللياقة...