كريستيانو:, القمة, هدفي, للأبد.., وهكذا, استفدت, من, ميسي,

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن تنافسه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا كان مُفيدا لهما، وجعلهما أفضل.

وأضاف رونالدو، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "قال الكثير من الأشخاص إننا نحفز بعضنا البعض، وسمح لنا التواجد في إسبانيا بأن نكون أفضل، والظهور بأداء أقوى وهذا صحيح بالتأكيد".وتابع: "في مدريد شعرت بوجوده عن قرب، وهذا الأمر جلب لي ضغطا أكبر قليلا من الضغط الذي شعرت به حين كنت في مانشستر يونايتد، وكان تنافسا صحيًا".وزاد: "أعتقد أنه صرح مؤخرًا بأنه افتقدني على مستوى التنافس، لكن رغم ذلك فإن حافزي لا يعتمد على الآخرين، وأريد أن أكون في القمة للأبد".ميسي ورونالدوقوة بدنيةوحول تسجيله للكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة للمباريات أوضح: "هذا يعني أنني لا أترك أي شيء، وألعب حتى الدقيقة 90، وأنه ليس لدي عقل فقط بل أيضًا قوة بدنية تساعدني".وأضاف: "لكنني أعترف بأنني فوجئت بتسجيل الكثير من الأهداف في آخر ربع ساعة من اللقاء، على الرغم من أنني أعلم بشكل عام، أنني أسجل أكثر في الشوط الثاني".المباريات المهمةواستكمل: "لو الأمر يعتمد علي، فإنني سوف ألعب فقط المباريات المهمة، مثل مواجهات المنتخب الوطني ودوري الأبطال".وتابع: "مثل هذه اللقاءات تُحفزني لأن الفرق تكون على المحك ومع تزايد الضغط يجب عليك أن تكون محترفا في كل يوم، للوفاء لعائلتك والنادي الذي تمثله ويدفع لك أجرًا، ويجب بذل قصارى جهدك".واختتم: "الذكرى التي أريد أن أتركها كلاعب؟ من الجيد دائمًا أن يتحدث الجميع عني بطريقة رائعة، ودعهم يقولون إنني أفضل لاعب، ورائع، واليوم أنا أسمع كل شيء يقال عني، وحين ينتهي كل شيء في نهاية مسيرتي لن أفكر في ذلك لأنني سوف أقطع الاتصال بكل شيء".