النائب, جبارين, في, كفر, ياسيف:, الاعتداء, على, منتخبي, الجمهور, هو, اعتداء, على, مجتمعنا,

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منعت المحكمة العسكرية صباح اليوم الاثنين، النائبة عايدة توما - سليمان (القائمة...
قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين وبالتعاون مع مركز مساواة اليوم استئنافًا...
افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المقرر ان يعقد رئيس حزب كاحول لافان بيني...
تظاهر العشرات من اهالي كفرياسيف مساء اليوم الاثنين في البلدة ضد حادثة اطلاق النار...
قرر قضاة المحكمة العليا صباح اليوم الاثنين اعادة فتح ملف الشهيد خير الدين حمدان...
وزير التّربية الحاخام رافي بيرس: اليوم جهاز التّربية ينطلق لطريق جديدة ،...
مددت محكمة الصلح في القدس بثلاثة أيام فترة اعتقال رجل من سكان بيت صفافا في القدس...
يسود الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة أن لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من...
أحبطت قوة من الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية محاولة لتهريب مخدرات من لبنان الى...
افاد المحاميان رسلان وخالد محاجنة اليوم الاثنين بنقل الأسيرة هبه اللبدي إلى...