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بيني غانتس يجتمع مع ايمن عودة الخميس المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المقرر ان يعقد رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس اجتماعا في تل ابيب يوم الخميس المقبل مع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة . وقال النائب عودة تمهيدا للاجتماع ان اعضاء القائمة وعدوا ناخبيها بالعمل كل ما بوسعهم من اجل استبدال انتنياهو واليمين المتطرف في سدة الحكم . واضاف ان كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المحادثات طالما نرى ان هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام والمساواة .
بيني غانتس يجتمع مع ايمن عودة الخميس المقبل




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