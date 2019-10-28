بيني غانتس يجتمع مع ايمن عودة الخميس المقبل

افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المقرر ان يعقد رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس اجتماعا في تل ابيب يوم الخميس المقبل مع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة . وقال النائب عودة تمهيدا للاجتماع ان اعضاء القائمة وعدوا ناخبيها بالعمل كل ما بوسعهم من اجل استبدال انتنياهو واليمين المتطرف في سدة الحكم . واضاف ان كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المحادثات طالما نرى ان هناك فرصة حقيقية لتحقيق السلام والمساواة .