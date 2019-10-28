كفرياسيف:وقفة, احتجاجية, مع, رئيس, المجلس, المحلي, بعد, اطلاق, النار, على, منزله,

تظاهر العشرات من اهالي كفرياسيف مساء اليوم الاثنين في البلدة ضد حادثة اطلاق النار على منزل رئيس المجلس المحلي شادي شويري الليلة الماضية مما ادى الى وقوع اضرار في واجهة المنزل .

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