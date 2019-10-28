تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-28 14:45:03 اكتشاف يبشر بلقاح عالمي للإنفلونزا! |  2019-10-28 14:45:36 السعودية تثمن الجهود الأميركية في القضاء على البغدادي |  2019-10-28 13:34:40 تطوّرات بقضيّة الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا: العليا تقرّ بإعادة فتح الملف ومحاكمة الشرطي الضالع بالجريمة |  2019-10-28 13:29:26 وزارة التّربية: إبتداء من العام القادم : نموذج تقييم جديد لجهاز التّربية "صورة لوضع التّربية" |  2019-10-28 13:30:02 تمديد اعتقال شخص من بيت صفافا بالقدس بعد العثور على جثة قاصرة في منزله |  2019-10-28 12:06:59 بلدية الناصرة تنفذ اعمال تعبيد وتطوير في حي كرم الصاحب |  2019-10-28 12:03:37 طرعان - اعتقال 4 مشتبهين اخرين على خلفية الشجار وضبط كمية حجارة يشتبه بتجهيزها لاستعمالها |  2019-10-28 12:00:04 أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو |  2019-10-28 12:00:26 قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا |  2019-10-28 11:13:39 إحباط محاولة لتهريب 19 كيلو حشيشمن لبنان لاسرائيل |  2019-10-28 11:06:31 نقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا |  2019-10-28 10:57:59 اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق |  2019-10-28 10:48:56 رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص |  2019-10-28 10:50:15 تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “ |  2019-10-28 10:50:01 كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جنبلاط يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بعيدا عن الأحزاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر"، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.



وكتب جنبلاط الداعم للاحتجاجات في تغريدته أنه "بعيدا عن التخوين والتشكيك ونظريات المؤامرة، ومنعا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار، يجب تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب تعطي صدمة ثقة للداخل والخارج، وتكون أولويتها العمل على تحسين الوضع المالي ومعالجة الدين، لأنه في كل لحظة تأخير تكبر الخسائر".


وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد قال في كلمة وجهها يوم 24 أكتوبر الجاري إلى اللبنانيين، إنه "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الأصول الدستورية المعمول بها"، الأمر الذي رحب به رئيس الوزراء سعد الحريري.




كلمات متعلقة

جنبلاط, يدعو, لتشكيل, حكومة, في, لبنان, بعيدا, عن, الأحزاب,

تابعونــا

السعودية تثمن الجهود الأميركية في القضاء على البغدادي السعودية تثمن الجهود الأميركية في القضاء على البغدادي 2019-10-28 | 14:45:36

ثمنت السعودية جهود الإدارة الأميركية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي...

قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا 2019-10-28 | 12:00:26

أصيب 3 لبنانيين، الاثنين، خلال فتح الجيش طريق صيدا الأولي، خلال تدافع مع المحتجين...

كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ 2019-10-28 | 10:50:01

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان إنه سيتم التعامل مع جثة زعيم...

مساعد للبغدادي لعب دورا مهما في الإيقاع به مساعد للبغدادي لعب دورا مهما في الإيقاع به 2019-10-28 | 08:13:40

قال مصدران أمنيان عراقيان، إن فرق المخابرات العراقية حققت، خلال مطاردتها الطويلة...

لبنان.. حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا لبنان.. حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا 2019-10-28 | 05:49:56

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن النائب العام غسان عويدات "أمر بمنع...

فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى 2019-10-28 | 00:01:05

دعا وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أجهزة أمن بلاده إلى توخي مزيد من...

نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد 2019-10-27 | 14:52:02

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نفسه رسميا لمنصب وزير...

الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري 2019-10-27 | 10:08:28

تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري،...

الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو 2019-10-27 | 10:06:12

كشفت مصادر اسرائيلية ان كبار المسؤولين في تحالف "الأزرق والأبيض" صاغوا اقتراحًا...

أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية 2019-10-27 | 09:26:37

اعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد، أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها سمعان ابو سني المطران جرايسي الواصفية تعيين الناصرة رانية المربي المربية سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة سقوط حافلة على شاحنة الناصرة 10 امتر شرطة اسعاف سائق ركاب محمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابةحزب عربي سياسي جديد الناصرة الوفاء والاصلاح مؤتمر انطلاق الاعلان رسميا اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعالنقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققمحمدو كايد العيساوية القدس حادث طرق شارع 1 ابو غوش شادي عبيد ابو مسيرة الميلاد التقليدية ال 33 الناصرة عيد المجيد احتفال كشافة المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com