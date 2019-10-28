السعودية, تثمن, الجهود, الأميركية, في, القضاء, على, البغدادي,

ثمنت السعودية جهود الإدارة الأميركية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي وملاحقة أعضائه، وقالت إن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في محاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن حكومة المملكة تابعت إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأميركية "الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم، تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".وأكد المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في "جهودها الحثيثة مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي لفكره الإجرامي الخطير".