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تطوّرات بقضيّة الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا: العليا تقرّ بإعادة فتح الملف ومحاكمة الشرطي الضالع بالجريمة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قرر قضاة المحكمة العليا  صباح اليوم الاثنين اعادة فتح ملف الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا ومقاضاة الشرطي الذي قام باطلاق النار صوبه في عام 2014.




جدير بالذكر أنّ الشاب خير الدين حمدان استشهد يوم 08.11.2014 منتصف الليل، حيث اطلق احد افراد الشرطة النيران عليه وقتله بطريقة الإعدام الميداني خلال نشاط للشرطة الإسرائيلية داخل قرية كفركنا لتنفيذ اعتقال احد الشبان من اقرباء المرحوم.  




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