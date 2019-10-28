تطوّرات, بقضيّة, الشهيد, خير, الدين, حمدان, من, كفركنا:, العليا, تقرّ, بإعادة, فتح, الملف, ومحاكمة, الشرطي, الضالع, بالجريمة,

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وزير التّربية الحاخام رافي بيرس: اليوم جهاز التّربية ينطلق لطريق جديدة ،...
مددت محكمة الصلح في القدس بثلاثة أيام فترة اعتقال رجل من سكان بيت صفافا في القدس...
يسود الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة أن لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من...
أحبطت قوة من الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية محاولة لتهريب مخدرات من لبنان الى...
افاد المحاميان رسلان وخالد محاجنة اليوم الاثنين بنقل الأسيرة هبه اللبدي إلى...
قال الناطق الرسمي باسم مركز حيان الطبي صباح اليوم الاثنين "وصلت لمركز حيان في كفر...
اصيب صباح اليوم الاثنين شاب 40 عاما باصابات خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل...
أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار ” أكرم الخطيب ” تصديقا على القرار الخاص...
أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الاسرائيلية ان وزارة الأمن ستغلق...
باشرت شركة تطوير عكا وبالتعاون مع بلدية عكا، بإستكمال تطوير موقف السيارات مقابل...