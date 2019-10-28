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تمديد اعتقال شخص من بيت صفافا بالقدس بعد العثور على جثة قاصرة في منزله



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 مددت محكمة الصلح في القدس بثلاثة أيام فترة اعتقال رجل من سكان بيت صفافا في القدس .

 وقد جرى اعتقاله بعد ان تم العثور على جثة قاصرة يهودية في منزله بالحي نهاية الأسبوع الماضي.






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