تمديد, اعتقال, شخص, من, بيت, صفافا, بالقدس, بعد, العثور, على, جثة, قاصرة, في, منزله,

مددت محكمة الصلح في القدس بثلاثة أيام فترة اعتقال رجل من سكان بيت صفافا في القدس .وقد جرى اعتقاله بعد ان تم العثور على جثة قاصرة يهودية في منزله بالحي نهاية الأسبوع الماضي.

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