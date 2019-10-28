بلدية, الناصرة, تنفذ, اعمال, تعبيد, وتطوير, في, حي, كرم, الصاحب,

قامت بلدية الناصرة في الايام الأخيرة بتعبيد شارع في حي كرم الصاحب على امتداد 500م بتكلفة اجمالية بلغت حتى الان 3 مليون شيكل مع جدران واقية.هذا الشارع الممتد من مدرسة الصم والبكم وصولاً الى منطقة المقابر الجديدة وهذا يعني حل مشكلة الاوحال التي عانى منها سكان الحي خاصة في فصل الشتاء لعدم تمكنهم من الوصول الى بيوتهم في المطر الشديد وتسهيل حركة المرور وربط شارع عيلوط الناصرة بمنطقة حي الكروم بشكل مباشر .تنفيذ أعمال التطوير جعلت بالإمكان تنفيذ البنية التحتية من خطوط مجاري ومياه وكذلك أتاحت المجال لشركة الكهرباء وبيزك لتنفيذ اعمال تخصها في هذا الشارع.