تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-28 12:06:59 بلدية الناصرة تنفذ اعمال تعبيد وتطوير في حي كرم الصاحب |  2019-10-28 12:03:37 طرعان - اعتقال 4 مشتبهين اخرين على خلفية الشجار وضبط كمية حجارة يشتبه بتجهيزها لاستعمالها |  2019-10-28 12:00:04 أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو |  2019-10-28 12:00:26 قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا |  2019-10-28 11:13:39 إحباط محاولة لتهريب 19 كيلو حشيشمن لبنان لاسرائيل |  2019-10-28 11:06:31 نقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا |  2019-10-28 10:57:59 اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق |  2019-10-28 10:48:56 رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص |  2019-10-28 10:50:15 تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “ |  2019-10-28 10:50:01 كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ |  2019-10-28 10:32:32 غدا: اسرائيل تغلق جميع المعابر في الضفة الغربية |  2019-10-28 10:30:35 بدء العمل على توسيع وتطوير موقف السيارات مقابل شط العرب في عكا القديمة |  2019-10-28 10:00:40 فاجعة في تل السبع: وفاة عواد عودة أبو سريحان (59 عامًا) بعد أسبوعين من وفاة ابنه الوحيد |  2019-10-28 10:17:14 زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما |  2019-10-28 09:24:09 اختتام موسم السباحة اليوم - مصرع 13 ولدا غرقا منهم 3 عرب |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طرعان - اعتقال 4 مشتبهين اخرين على خلفية الشجار وضبط كمية حجارة يشتبه بتجهيزها لاستعمالها



  |     |   اضافة تعليق



أعلنت الشرطة صباح اليوم الاثنين انها ضبطت كمية من الحجارة في قرية طرعان يشتبه بتجهيزها ورفعها على أسطح بيوت لاستعمالها على خلفية الشجار الذي وقع في القرية ، واعتقال 4 مشتبهبن اخربن من القرية ليلة امس .



وبهذا ارتفع عدد المعتقلين منذ يوم الشجار وحتى اليوم الى 16 شابا بعد ان كانت الشرطة افرجت عن 5 شبان ومددت المحكمة اعتقال 12 أخرين لاستكمال التحقيق معهم وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين الاربعة الذين اعتقلوا ليلة امس .


يشار الى ان قوات كبيرة جدا معززة بمروحية تواجدت حتى ساعات الفجر من اليوم الاثنين في قرية طرعان منعا وتحسبا لوقوع مشاكل ومواجهات وتجدد الشجار .


فيما يعمل افراد جاهة الصلح ووجهاء من القرية وخارجها على رأب الصدع وانهاء الخلاف والتوصل لاتفاق صلح يرضي الطرفين وينهي الخلاف .


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

طرعان, -, اعتقال, 4, مشتبهين, اخرين, على, خلفية, الشجار, وضبط, كمية, حجارة, يشتبه, بتجهيزها, لاستعمالها,

تابعونــا

كفركنا: انطلاق منتدى العاملين بالهايتك بالتعاون مع المجلس المحلي كفركنا: انطلاق منتدى العاملين بالهايتك بالتعاون مع المجلس المحلي 2019-10-21 | 22:25:26

بمشاركة مميزة بين المجلس المحلي في كفركنا وبين مجموعة شبابية كناوية انطلقت اليوم...

اصابة خطيرة باطلاق نار في حيفا اصابة خطيرة باطلاق نار في حيفا 2019-10-12 | 11:30:29

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في حادثة إطلاق...

معاصر عرابة تستقبل موسم الخير من الزيتون معاصر عرابة تستقبل موسم الخير من الزيتون 2019-10-05 | 19:10:45

باشرت معاصر عرابة باستقبال موسم الزيتون الصوري من مناطق خارج عرابة لاستخراج زيت...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب خالد مصري من نحف الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب خالد مصري من نحف 2019-10-05 | 14:36:00

جتء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تناشد...

اطلاق نار على سيدة في كفرقاسم اطلاق نار على سيدة في كفرقاسم 2019-10-02 | 20:28:02

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، تلقت...

تظاهرة تدعو لمكافحة الجريمة في الناصرة بعد مقتل لوابنة تظاهرة تدعو لمكافحة الجريمة في الناصرة بعد مقتل لوابنة 2019-09-24 | 19:15:10

في أعقاب الجريمة الجديدة والمؤلمة التي استفاقت عليها الناصرة في أسبوع دام من...

الناصرة تستعد لتشييع جثمان عنان لوابنة ضحية جريمة القتل والبلدية تستنكر العنف في المجتمع العربي الناصرة تستعد لتشييع جثمان عنان لوابنة ضحية جريمة القتل والبلدية تستنكر العنف في المجتمع العربي 2019-09-23 | 14:50:21

عقدت صباح اليوم الاثنين 2019/9/23 جلسة طارئة لإدارة بلدية الناصرة على أثر مقتل الشاب...

بلدي عرابة يفوز على كفرياسيف برباعية بلدي عرابة يفوز على كفرياسيف برباعية 2019-09-20 | 22:42:36

حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا احلى من على ملعب التدريبات سخنين في مباراته امام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان ضبط سلاح بندقية كارل جوستاف بيت قرية اكسال توقيف شاب للتحقيق تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان بيت لحم القاء قنبلة بيت فيرا بابون رئيسة بلدية اعتقالات زجاجات حارقة تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمرانفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com