طرعان - اعتقال 4 مشتبهين اخرين على خلفية الشجار وضبط كمية حجارة يشتبه بتجهيزها لاستعمالها

أعلنت الشرطة صباح اليوم الاثنين انها ضبطت كمية من الحجارة في قرية طرعان يشتبه بتجهيزها ورفعها على أسطح بيوت لاستعمالها على خلفية الشجار الذي وقع في القرية ، واعتقال 4 مشتبهبن اخربن من القرية ليلة امس .
وبهذا ارتفع عدد المعتقلين منذ يوم الشجار وحتى اليوم الى 16 شابا بعد ان كانت الشرطة افرجت عن 5 شبان ومددت المحكمة اعتقال 12 أخرين لاستكمال التحقيق معهم وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين الاربعة الذين اعتقلوا ليلة امس .
يشار الى ان قوات كبيرة جدا معززة بمروحية تواجدت حتى ساعات الفجر من اليوم الاثنين في قرية طرعان منعا وتحسبا لوقوع مشاكل ومواجهات وتجدد الشجار .
فيما يعمل افراد جاهة الصلح ووجهاء من القرية وخارجها على رأب الصدع وانهاء الخلاف والتوصل لاتفاق صلح يرضي الطرفين وينهي الخلاف .