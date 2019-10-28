كم, بلغ, سعر, إطلالة, سميرة, سعيد, الأخيرة, في, The, Voice؟,

أبهرت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بإطلالة مميزة في أولى حلقات المواجهة في برنامج The Voice.

الفنانة المغربية أطلت خلال الحلقة بفستان قصير جمع بين اللونين الأبيض والأسود، من دار أزياء Balmain، يبلغ سعره 2,353 ريال سعودي أي ما يقرب من 10 آلاف جنيه مصري.سميرة انتعلت حذاء له رقبة طويلة باللون الأسود، وأطلت بتسريحة الشعر المبلل بلمسات جو رعد، وتزينت بمكياج قوي، وإكسسوارات رقيقة، في إطلالة من تنسيق سيدريك حداد.الفنانة المغربية استعرضت إطلالتها في الحلقة، من خلال مجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت الإطلالة على إعجاب جمهورها بشدة.يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج The Voice، مرحلة المواجهة، قد بدأت في مساء السبت 26 أكتوبر، والتي تستمر لمدة حلقتين إضافيتين، ثم تبدأ حلقات العروض المباشرة.ومن ناحية أخرى، تضع الفنانة المغربية سميرة سعيد حاليًا اللمسات النهائية لألبومها الجديد، والذي من المُقرر طرحه أواخر العام الجاري 2019.