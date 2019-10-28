مدرب, ليفربول, يكشف, طبيعة, إصابة, محمد, صلاح,

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ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يريد تجديد عقود بعض لاعبيه...
تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في أزمة جديدة بين ناديه...
يرى روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أن الريدز بات أصبح قوة من الفريق الذي أنهى...
يستعد منتخب قدامى البرازيل للقاء امام اللاعبين القدامى من البلاد,وذلك مساء...
يحاول مسؤولو مانشستر سيتي وضع حد لمطاردة بايرن ميونخ لأحد نجوم الفريق. ووفقًا...
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل إنهاء مسيرته مع...
تهكم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، على تصريحات مدرب اللياقة...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، امس الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد،...
قدم الأسطورة البرازيلية ريفالدو نصيحة للفرنسي كيليان مبابي إذا ما رغب حقا في أن...
حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج...