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مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح



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كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري محمد صلاح، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، سجل منهما صلاح هدفا من ضربة جزاء.




وقال كلوب عقب المباراة لـ"سكاي سبورتس": "صلاح لديه مشكلة في الكاحل نفسه. الأمر يؤلمه مع استمرار المباراة. الأمر ليس كبيرا". وأضاف: "هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن".


وتعرض صلاح لإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب به خلال مواجهة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي عن اللعب بعد تدخل من حمزة تشودري.


تصوير - afp




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