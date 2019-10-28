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أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو



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يسود الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة أن لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن هذه الادلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكلاء الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع وتبرر تقديمه الى العدالة.


 هذا ما كشفت النقاب عنه مساء امس قناة "كان". وجاء في تقرير لها أنه يمكن تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة، وفقا للائحة الاتهام التي سبق وأن تبلورت قبل جلسة الاستماع.


وكشف التقرير النقاب عن سجلات صوتية سجلت خلال التحقيق مع رجل الاعمال ارنون ميلتسر في الملف المعروف بالف (1000)، وهو يعترف بانه منح هدايا ثمينة لنتنياهو وعقيلته وفقا لمطالبها. نافيا مع ذلك وجود علاقات الرشوة بينه وبين رئيس الوزراء.


يشار الى أن النيابة العامة بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع. ويعتقد ان هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.


تصوير - afp




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