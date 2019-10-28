إحباط, محاولة, لتهريب, 19, كيلو, حشيشمن, لبنان, لاسرائيل,

أحبطت قوة من الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية محاولة لتهريب مخدرات من لبنان الى إسرائيل.

وافيد انه تم احباط محاولة تهريب كمية مخدرات من نوع حشيشي قدر وزنها ب 19 كيلاوغرام .واعتقل افراد القوة عدة مشبوهين تم رصدهم بالقرب من الجدار الحدودي .