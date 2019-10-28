تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-28 12:06:59 بلدية الناصرة تنفذ اعمال تعبيد وتطوير في حي كرم الصاحب |  2019-10-28 12:03:37 طرعان - اعتقال 4 مشتبهين اخرين على خلفية الشجار وضبط كمية حجارة يشتبه بتجهيزها لاستعمالها |  2019-10-28 12:00:04 أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو |  2019-10-28 12:00:26 قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا |  2019-10-28 11:13:39 إحباط محاولة لتهريب 19 كيلو حشيشمن لبنان لاسرائيل |  2019-10-28 11:06:31 نقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا |  2019-10-28 10:57:59 اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق |  2019-10-28 10:48:56 رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص |  2019-10-28 10:50:15 تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “ |  2019-10-28 10:50:01 كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ |  2019-10-28 10:32:32 غدا: اسرائيل تغلق جميع المعابر في الضفة الغربية |  2019-10-28 10:30:35 بدء العمل على توسيع وتطوير موقف السيارات مقابل شط العرب في عكا القديمة |  2019-10-28 10:00:40 فاجعة في تل السبع: وفاة عواد عودة أبو سريحان (59 عامًا) بعد أسبوعين من وفاة ابنه الوحيد |  2019-10-28 10:17:14 زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما |  2019-10-28 09:24:09 اختتام موسم السباحة اليوم - مصرع 13 ولدا غرقا منهم 3 عرب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إحباط محاولة لتهريب 19 كيلو حشيشمن لبنان لاسرائيل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أحبطت قوة من الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية محاولة لتهريب مخدرات من لبنان الى إسرائيل.



وافيد انه تم احباط محاولة تهريب كمية مخدرات من نوع حشيشي قدر وزنها ب 19 كيلاوغرام .



 واعتقل افراد القوة عدة مشبوهين تم رصدهم بالقرب من الجدار الحدودي .




كلمات متعلقة

إحباط, محاولة, لتهريب, 19, كيلو, حشيشمن, لبنان, لاسرائيل,

تابعونــا

أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو 2019-10-28 | 12:00:04

يسود الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة أن لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من...

نقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا نقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا 2019-10-28 | 11:06:31

افاد المحاميان رسلان وخالد محاجنة اليوم الاثنين بنقل الأسيرة هبه اللبدي إلى...

اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق 2019-10-28 | 10:57:59

قال الناطق الرسمي باسم مركز حيان الطبي صباح اليوم الاثنين "وصلت لمركز حيان في كفر...

رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص 2019-10-28 | 10:48:56

اصيب صباح اليوم الاثنين شاب 40 عاما باصابات خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل...

تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “ تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “ 2019-10-28 | 10:50:15

أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار ” أكرم الخطيب ” تصديقا على القرار الخاص...

غدا: اسرائيل تغلق جميع المعابر في الضفة الغربية غدا: اسرائيل تغلق جميع المعابر في الضفة الغربية 2019-10-28 | 10:32:32

أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الاسرائيلية ان وزارة الأمن ستغلق...

بدء العمل على توسيع وتطوير موقف السيارات مقابل شط العرب في عكا القديمة بدء العمل على توسيع وتطوير موقف السيارات مقابل شط العرب في عكا القديمة 2019-10-28 | 10:30:35

باشرت شركة تطوير عكا وبالتعاون مع بلدية عكا، بإستكمال تطوير موقف السيارات مقابل...

فاجعة في تل السبع: وفاة عواد عودة أبو سريحان (59 عامًا) بعد أسبوعين من وفاة ابنه الوحيد فاجعة في تل السبع: وفاة عواد عودة أبو سريحان (59 عامًا) بعد أسبوعين من وفاة ابنه الوحيد 2019-10-28 | 10:00:40

فاجعة في تل السبع: توفي اليوم الاثنين المرحوم عواد عودة أبو سريحان (59 عاما)، بعد...

زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما 2019-10-28 | 10:17:14

رزق الزوجان الدكتور مراد امين شيخ ذيب وسهاد حمدالله اسعد من سكان مدينة كفرقاسم...

اختتام موسم السباحة اليوم - مصرع 13 ولدا غرقا منهم 3 عرب اختتام موسم السباحة اليوم - مصرع 13 ولدا غرقا منهم 3 عرب 2019-10-28 | 09:24:09

ينتهي اليوم الاثنين 28.10 موسم السباحة لهذا العام، الذي بدأ بتاريخ 14.04 وفق ما اعلنته...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية سائق حيفا شاحنة حادث طرق مروع الفريديس قبل اسبوعين ضحايا لائحة اتهام محكمة من يافا 3 قتلى حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران حريق منطقة حرشية سنان ابو اطفاء قرية عمكا اطفاء اشجار اعشاب بلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما شواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية هستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com