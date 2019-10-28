نقل, الأسيرة, هبه, اللبدي, إلى, مستشفى, بني, تسيون, في, حيفا,

افاد المحاميان رسلان وخالد محاجنة اليوم الاثنين بنقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا.

ومن المقرر ان تعقد اليوم الاثنين جلسة محكمة للاسيرة اللبدي في محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.يذكر أن الأسيرة اللبدي مضربة منذ (35) يوماً رفضاً للتعذيب الذي تعرضت له في التحقيق على مدار قرابة الشهر، وكذلك رفضاً لاعتقالها الإداري المتواصل.