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اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق



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قال الناطق الرسمي باسم مركز حيان الطبي صباح اليوم الاثنين "وصلت لمركز حيان في كفر ياسيف طفلة تبلغ من العمر 10 شهور مع حروق متفرقه بالجسد قُدرت تقريبا ب 9%.


بعد تقديم العلاج الأولي بالمركز تم نقلها لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج.


وصفت حالتها بالمتوسطة".




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