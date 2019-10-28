اصابة, متوسطة, لرضيعة, من, كفرياسيف, جراء, تعرضهما, لحروق,

قال الناطق الرسمي باسم مركز حيان الطبي صباح اليوم الاثنين "وصلت لمركز حيان في كفر ياسيف طفلة تبلغ من العمر 10 شهور مع حروق متفرقه بالجسد قُدرت تقريبا ب 9%.

بعد تقديم العلاج الأولي بالمركز تم نقلها لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج.وصفت حالتها بالمتوسطة".