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رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب صباح اليوم الاثنين شاب 40 عاما باصابات خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة رهط بالجنوب.



وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .







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