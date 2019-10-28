رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص

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يسود الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة أن لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من...
أحبطت قوة من الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية محاولة لتهريب مخدرات من لبنان الى...
افاد المحاميان رسلان وخالد محاجنة اليوم الاثنين بنقل الأسيرة هبه اللبدي إلى...
قال الناطق الرسمي باسم مركز حيان الطبي صباح اليوم الاثنين "وصلت لمركز حيان في كفر...
أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار ” أكرم الخطيب ” تصديقا على القرار الخاص...
أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الاسرائيلية ان وزارة الأمن ستغلق...
باشرت شركة تطوير عكا وبالتعاون مع بلدية عكا، بإستكمال تطوير موقف السيارات مقابل...
فاجعة في تل السبع: توفي اليوم الاثنين المرحوم عواد عودة أبو سريحان (59 عاما)، بعد...
رزق الزوجان الدكتور مراد امين شيخ ذيب وسهاد حمدالله اسعد من سكان مدينة كفرقاسم...
ينتهي اليوم الاثنين 28.10 موسم السباحة لهذا العام، الذي بدأ بتاريخ 14.04 وفق ما اعلنته...