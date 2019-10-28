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فيديو - كل ما هو جديد عن PlayStation 5 الحديثة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعد شركة سوني لإطلاق منصة الألعاب الإلكترونية الجديدة PlayStation مطلع العام القادم، بمواصفات وتقنيات حديثة كليا.



ومن أبرز ما ستحمله هذه المنصة إلى المستخدمين هي دعم تقنية 8K التي تساعد على عرض الفيديوهات والصور بدقة مذهلة وتعطي اللاعبين شعورا بأن الألعاب باتت أقرب إلى الواقع، إضافة إلى تقنية Ray Tracing التي تعكس الإضاءة على الأشياء لإعطاء واقعية كبيرة للأجسام والرسومات في الألعاب.




وستحصل PlayStation 5 الجديدة على أقراص تخزين داخلية SSD، ما سيساعد على زيادة سرعة تحميل الألعاب ويعطي الألعاب حيوية كبيرة.



كما ستزود هذه المنصة بمعالج رسوميات RTX المتطور من Nvidia، ومعالج AMD Ryzen جديد ثماني النوى، ومنافذ USB-C، وأنظمة خاصة لتبريد المعالجات واللوحة الأم.




وستملك PlayStation 5 قدرة على الاتصال مع شبكات Wi-Fi وبلوتوث، والاتصال مع قبضات الألعاب اللاسلكية، ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز.


ولم تصرح سوني بعد عن أسعار هذه المنصة، لكن التسريبات تشير إلى أن سعرها سيتراوح ما بين 650 و730 دولارا.




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