فيديو - كل ما هو جديد عن PlayStation 5 الحديثة

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في خضم المنافسة المحتدمة بين عمالقة مصنعي الهواتف الذكية، تسعى شركة "تي سي إل"...
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شهدت قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جريمة قتل مأساوية بعدما حاول...
تحت ضغط الرأي العام، أوقفت نقابة الأطباء في البرتغال عن العمل طبيب توليد متهم...
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النمل حشرات تتصف بنظام وانضباط جيدين. لكنها تتواصل دوما بشكل وثيق مع بعضها داخل...
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