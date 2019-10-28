كاظم, الساهر, عن, أحداث, العراق:, أصلى, لأجلك, فى, كل, حين,

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أبهرت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بإطلالة مميزة في أولى حلقات المواجهة...
شاركت الفنانة امل حجازي في السلسلة البشرية التي نظمها ناشطون امس الاحد من شمال...
في ليلة إستثنائية راقية وفخمة، حملت الكثير من مشاعر المحبة وقوة الكلمات والغناء،...
سافرت الفنانة المصرية مي عمر إلى اليونان للاستجمام والتمتع برحلة صيفية قبل بدء...
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على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد “عروس بيروت”، إلا أن الفنان...
على عكس بعض الفنانات، لا تخفي الفنانة المصرية رانيا يوسف عمرها الحقيقي عن جمهورها...
اقترحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حلا للوضع الراهن الذي يشهده بلدها لبنان...
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دائما ما تعبّر الفنانة اللبنانية إليسا عن حبها للجيش اللبناني وللشعب اللبناني...