تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-28 12:06:59 بلدية الناصرة تنفذ اعمال تعبيد وتطوير في حي كرم الصاحب |  2019-10-28 12:03:37 طرعان - اعتقال 4 مشتبهين اخرين على خلفية الشجار وضبط كمية حجارة يشتبه بتجهيزها لاستعمالها |  2019-10-28 12:00:04 أنباء تتحدث عن إمكانية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو |  2019-10-28 12:00:26 قطع الطرقات مستمر في لبنان.. وجرحى في صيدا |  2019-10-28 11:13:39 إحباط محاولة لتهريب 19 كيلو حشيشمن لبنان لاسرائيل |  2019-10-28 11:06:31 نقل الأسيرة هبه اللبدي إلى مستشفى بني تسيون في حيفا |  2019-10-28 10:57:59 اصابة متوسطة لرضيعة من كفرياسيف جراء تعرضهما لحروق |  2019-10-28 10:48:56 رهط - اصابة شاب 40 عاما بجراح خطيرة رميا بالرصاص |  2019-10-28 10:50:15 تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “ |  2019-10-28 10:50:01 كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟ |  2019-10-28 10:32:32 غدا: اسرائيل تغلق جميع المعابر في الضفة الغربية |  2019-10-28 10:30:35 بدء العمل على توسيع وتطوير موقف السيارات مقابل شط العرب في عكا القديمة |  2019-10-28 10:00:40 فاجعة في تل السبع: وفاة عواد عودة أبو سريحان (59 عامًا) بعد أسبوعين من وفاة ابنه الوحيد |  2019-10-28 10:17:14 زوجان من كفرقاسم يرزقان بمولدتهما البكر بعد انتظار 22 عاما |  2019-10-28 09:24:09 اختتام موسم السباحة اليوم - مصرع 13 ولدا غرقا منهم 3 عرب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تجديد عقد ميسي أولوية في برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يريد تجديد عقود بعض لاعبيه خلال الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يريد تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.


وأضافت أن البارسا يرغب في بقاء تير شتيجن وسيميدو، وتوافق الأمانة الفنية لبرشلونة على تمديد عقود الثنائي.


ونوهت الصحيفة أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو/تموز المقبل.


ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين ينتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.


وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران "الكامب نو" في يناير/كانون ثان المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.


وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.




كلمات متعلقة

تجديد, عقد, ميسي, أولوية, في, برشلونة,

تابعونــا

مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح 2019-10-28 | 12:00:44

كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، طبيعة إصابة النجم المصري محمد صلاح،...

نيمار يتسبب في أزمة بين سان جيرمان والبرازيل نيمار يتسبب في أزمة بين سان جيرمان والبرازيل 2019-10-28 | 08:20:24

تسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في أزمة جديدة بين ناديه...

فيرمينو: ليفربول بات أفضل من الموسم الماضي فيرمينو: ليفربول بات أفضل من الموسم الماضي 2019-10-27 | 14:59:30

يرى روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أن الريدز بات أصبح قوة من الفريق الذي أنهى...

الشاب سامر مخلص فرح من كفرياسيف يلتقي لاعبي منتخب البرازيل في حيفا الشاب سامر مخلص فرح من كفرياسيف يلتقي لاعبي منتخب البرازيل في حيفا 2019-10-27 | 13:24:44

يستعد منتخب قدامى البرازيل للقاء امام اللاعبين القدامى من البلاد,وذلك مساء...

مانشستر سيتي يحبط بايرن ميونخ بشرط صعب مانشستر سيتي يحبط بايرن ميونخ بشرط صعب 2019-10-27 | 11:47:02

يحاول مسؤولو مانشستر سيتي وضع حد لمطاردة بايرن ميونخ لأحد نجوم الفريق. ووفقًا...

ميسي: سأحاول إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة ميسي: سأحاول إقناع عائلتي بمغادرة برشلونة 2019-10-27 | 09:29:53

كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن رغبته في اللعب بالأرجنتين قبل إنهاء مسيرته مع...

توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار توخيل يسخر من مدرب البرازيل بسبب نيمار 2019-10-26 | 20:40:35

تهكم توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، على تصريحات مدرب اللياقة...

"الفيفا" يهدد مشاركة صلاح وماني مع ليفربول في مونديال الأندية 2021 "الفيفا" يهدد مشاركة صلاح وماني مع ليفربول في مونديال الأندية 2021 2019-10-25 | 14:48:27

ذكر تقرير صحفي بريطاني، امس الخميس، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد،...

ريفالدو يكشف ما على مبابي فعله حتى يرث ميسي ورونالدو ريفالدو يكشف ما على مبابي فعله حتى يرث ميسي ورونالدو 2019-10-25 | 11:00:33

قدم الأسطورة البرازيلية ريفالدو نصيحة للفرنسي كيليان مبابي إذا ما رغب حقا في أن...

الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية 2019-10-25 | 09:38:21

حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةحسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثمفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح نساء قائمة ناصرتي الناصرة علي سلاح احتفال الناصرة مهيب بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي اطلاق نار سيارة حي الكينا ام الفحم اصابات دون اضرار ضرب العروس في ليلة الدخلة فلسطين برنامج أحمر بالخط العريض مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات تعايش مشترك زرازير عرب يهود مركز جماهيري قرية اصابة خطيرة بالغة حادث عمل كراج سيارات قرية شاحنات شاحنة مجد علي سعبان الكروم مصرع ارسنال بث مباشر مباشر : آرسنال و مانشستر يونايتدبث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com