تجديد, عقد, ميسي, أولوية, في, برشلونة,

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يريد تجديد عقود بعض لاعبيه خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يريد تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.وأضافت أن البارسا يرغب في بقاء تير شتيجن وسيميدو، وتوافق الأمانة الفنية لبرشلونة على تمديد عقود الثنائي.ونوهت الصحيفة أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو/تموز المقبل.ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين ينتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران "الكامب نو" في يناير/كانون ثان المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.