7, فوائد, طبية, لزيت, الخروع,

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دفع رجل ثمنا باهظا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد...
وجدت دراسة جديدة أن تناول الملح بمعدل 3 مرات أكثر من المستويات الموصى بها يوميا،...
أبلغ مسؤولون أميركيون في مجال الصحة أمس الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...
يعد التقدم في العمر أحد أسباب بطء عملية التمثيل الغذائي، لكن هناك أيضا عادات...
تشير دراسة جديدة إلى أن إهمال غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام يهدد بالإصابة...
أبلغ مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة، امس الخميس، عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة...
ابتكر علماء صينيون طريقة لتعديل الجينات التي تساعد الجسم على مكافحة مرض السكري....
بدأت مؤخرا حملات التوعية والتحذير بشأن مخاطر تناول السكر بأشكاله، أو اتباع النظم...
يتبادر إلى أذهان من يبحثون عن حياة صحية أفضل، اختيار الرز أم الخبز في وجبات...
أعلنت إيرينا يارتسيفا، الطبيبة الروسية الأخصائية بالطب العلاجي أن الأسبيرين...