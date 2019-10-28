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كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان إنه سيتم التعامل مع جثة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بنفس الطريقة التي تعاملت فيها الولايات المتحدة مع جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



وأوضح أوبرايان في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الأميركية أنه "سيتم التعامل مع جثته على نحو ملائم، وأن الرئيس (الأميركي) قال إن البغدادي مات بعدما فجر نفسه".


وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد مقتل البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات أميركية ليل السبت الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمالي غربي سوريا.


وقال ترامب إن البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها عقب حشره في نفق أسفل المجمع السكني الذي كان يسكن فيه، مشيرا إلى أنه قتل مع ثلاثة من أطفاله.


وقال إنه تم التعرف على هوية زعيم داعش من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد العملية، مشيرا إلى أن القوات الأميركية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا.




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