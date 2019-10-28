غدا:, اسرائيل, تغلق, جميع, المعابر, في, الضفة, الغربية,

أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الاسرائيلية ان وزارة الأمن ستغلق كافة المعابر مع الضفة الغربية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس، الأحد، أنه منذ الآن فصاعدا سيسري نظام جديد، وبموجبه لن يسترجع الدبلوماسيون مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط.