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بدء العمل على توسيع وتطوير موقف السيارات مقابل شط العرب في عكا القديمة



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باشرت شركة تطوير عكا وبالتعاون مع بلدية عكا، بإستكمال تطوير موقف السيارات مقابل شط العرب عند مدخل عكا القديمة، حيث بلغت تكلفة المشروع 2 مليون شاقل.



ويتم العمل على توسيع موقف السيارات ليتسع ل 150 سيارة اضافية تشمل ايضا موقف للحافلات.


ومن المخطط ايضا افتتاح الموقف وتوسيعه حتى شارع فايتسمن – مقابل ملعب السنتيتي في الخندق- ليتسنى خروج السيارات والحافلات من جهة شارع فايتسمن مع انشاء دوار في وسط الشارع.


ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا "أكد على اهمية المشروع الذي يهدف لإنشاء مواقف جديدة للسيارت مما يساعد على حل مشكلة اكتظاظ السير في مداخل عكا القديمة". "ونعمل ايضا في بلدية عكا ايضا على تطوير موقف السيارات بجانب مدرسة الامل مقابل متنزه الغربي، حيث بلغت تكلفة هذا المشروع مليون شاقل".


وأضاف الجمل: "نعمل حاليا على توسيع مواقف السيارات في مداخل البلدة القديمة بهدف حل مشكلة الاكتظاظ، وبعد الانتهاء من مراحل التطوير سيتم منع وقوف السيارات في البلدة القديمة والسماح فقط لسكان البلدة القديمة بوقوف مركباتهم في احياء عكا القديمة". 




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