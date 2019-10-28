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فاجعة في تل السبع: وفاة عواد عودة أبو سريحان (59 عامًا) بعد أسبوعين من وفاة ابنه الوحيد



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فاجعة في تل السبع: توفي اليوم الاثنين المرحوم عواد عودة أبو سريحان (59 عاما)، بعد نحو أسبوعين من وفاك ابنه الوحيد وجدي عواد أبو سريحان عن عمر يناهز 25 عاما، قبل يوم زفافه بيوم واحد. وترك المرحوم أرملة وابنتين‏، لا يزلن في حداد على الإبن-الأخ.




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