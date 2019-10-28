زوجان, من, كفرقاسم, يرزقان, بمولدتهما, البكر, بعد, انتظار, 22, عاما,

وعلت الفرحة واصوات الزغاريد في المستشفى احتفالا وابتهاججا بالمولودة البكر مرجان حيث انتشر فيديو لاحتفال العائلة واقاربهم بمناسبة المولود الجديد.الزوجان السعيدان من كفرقاسم تمنيا ان يمن الله على كل ام واب محرومين من الاطفال وان يرزقهما اطفالا .

رزق الزوجان الدكتور مراد امين شيخ ذيب وسهاد حمدالله اسعد من سكان مدينة كفرقاسم بمولودتهما البكر مرجان وذلك بعد انتظار دام 22 عاما.

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