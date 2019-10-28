عرابة - اطلاق رصاص على بيوت وسيارات دون اصابات

أقدم مجهولون فجر اليوم الاثنين على استهداف عدد من البيوت والسيارات في حي الجلمة في مدينة عرابة بوابل من الرصاص .

وقد اسفر الحادث عن اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصابات تذكر فيما اخترقت الرصاصات نوافذ بعض البيوت , ولم يبلغ عن اصابات .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملاسبات الحادث .