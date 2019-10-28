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عرابة - اطلاق رصاص على بيوت وسيارات دون اصابات



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون فجر اليوم الاثنين على استهداف عدد من البيوت والسيارات في حي الجلمة في مدينة عرابة بوابل من الرصاص .


وقد اسفر الحادث عن اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصابات تذكر فيما اخترقت الرصاصات نوافذ بعض البيوت , ولم يبلغ عن اصابات .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملاسبات الحادث .




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