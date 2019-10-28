اعتقال, مشتبه, باطلاق, النار, على, بيت, رئيس, مجلس, كفرياسيف,

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أقدم مجهولون فجر اليوم الاثنين على اشتهداف عدد من البيوت والسيارات في حي الجلمة...
يبدأ يوم الجمعة الموافق 1-11-2019 سريان مفعول النظام الذي يلزم السائقين بإضاءة مصابيح...
اليوم الاثنين، يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في...
ضمن فعالياتها الكثيرة والوفيرة التي نظمتها المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم...
اليوم الاثنين 27 أكتوبر، 2018، تنطلق حملة " أطرق الباب" ال- 59، حملة التبرعات السنوية...
كجزء من شهر التوعية لسرطان الثدي ناشدا كل من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد...
بأجواء خاصة ومميزة احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا،...
تحقق شرطة عكا في حادثة اطلاق نار على منزل رئيس مجلس كفرياسيف المحلي المحامي شادي...
وقعت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من أعمال العنف الشديد من قبل مستوطنين وقوات الجيش...
ضمن الخطه الاستشاريه المدرسيه تم تنظيم سلسله ورشات من نوع مختلف للطالبات...