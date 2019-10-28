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اعتقال مشتبه باطلاق النار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاثنين رجلا يبلغ من العمر 40 عاما من بلدة كفرياسيف بشبهة اطلاق النار على منزل رئيس مجلس كفرياسيف شادي شويري ليلة امس الاحد ,  الذي لم يتواجد هو وعائلته في المنزل ساعة ارتكاب الجريمة حيث تواجد في سهرة حفل زفاف في قاعة افراح في البلدة.



وستطلب الشرطة من المحكمة في عكا اليوم الاثنين النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .



وكان رئيس المجلس شويري رد على الجناة فور سماعه الخبر وهو في حفل الزفاف :"يريدون أن يفسدوا علينا حياتنا وفرحنا لن نسمح لهم بتحقيق مآربهم" حيث استمر بالاحتفال داعيا باقي المشاركين بالحفل البقاء بالقاعة.


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