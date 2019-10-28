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اطلاق نار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف المحلي
2019-10-28 08:29:07
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اطلاق نار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف المحلي
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