تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-28 08:53:22 عرابة - اطلاق رصاص على بيوت وسيارات دون اصابات |  2019-10-28 08:31:23 اعتقال مشتبه باطلاق النار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف |  2019-10-28 08:14:50 الجمعة - بدء سريان إضاءة مصابيح المركبات في ساعات النهار |  2019-10-28 08:13:40 مساعد للبغدادي لعب دورا مهما في الإيقاع به |  2019-10-28 05:49:56 لبنان.. حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا |  2019-10-28 05:47:12 الطقس -فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة |  2019-10-28 00:01:05 فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى |  2019-10-27 21:40:43 الثانوية الشاملة في كفر قاسم تنظم مسيرة طلابية نحو النصب التذكاري بمناسبة الذكرى ال-63 للمجزرة |  2019-10-27 20:36:01 الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا تفتتح العام الأكاديمي الجديد |  2019-10-27 23:31:26 اطلاق النار على منزل رئيس مجلس محلي كفرياسيف شادي شويري |  2019-10-27 14:59:30 فيرمينو: ليفربول بات أفضل من الموسم الماضي |  2019-10-27 14:52:02 نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد |  2019-10-27 14:30:05 ورشات بعنوان مداخلات علاجيه برفقه الحيوانات في ثانويه سخنين للبنات - ام الفحم‎ |  2019-10-27 14:28:25 في شتاء 2018-2019: أصيب ما يقارب 10000 شخص في حوادث الطرق ‎ |  2019-10-27 13:24:44 الشاب سامر مخلص فرح من كفرياسيف يلتقي لاعبي منتخب البرازيل في حيفا |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق نار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف المحلي



  |     |   اضافة تعليق



اطلاق نار على بيت رئيس مجلس كفرياسيف المحلي




كلمات متعلقة

اطلاق, نار, على, بيت, رئيس, مجلس, كفرياسيف, المحلي,

تابعونــا

بالمال ولا بالعيال! بالمال ولا بالعيال! 2019-10-25 | 08:47:07

...

الأسد في إدلب الأسد في إدلب 2019-10-23 | 09:05:14

...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد حازم . سفاعمرو فقدان اثاره الشرطة تناشد الاهالي المساعدة عمليات وراء كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب مؤنس دبور زلتسبورغ النمساوي الناصرة مهاجم انتقال مقابل 7 مليون يورو وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير نيماالصنارةتحريرأنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة صعقة كهربائية اصابة طفل رهط مدينة تعرض مستشفى اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com