هل, تخططين, للحمل؟, تجنّبي, هذه, الأطعمة,

تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات والفواكه من التوصيات المعروفة لمرحلة التخطيط للحمل ثم خلال رحلة الـ 9 أشهر بعد ذلك. لكن هناك بعض الأطعمة تؤثر سلباً على فرص الإخصاب عليك الابتعاد عنها أو الحد منها، أهمها:

* الأسماك الغنية بالزئبق، التونة، والمأكولات البحرية، وسمك السيوف والمكاريل كبير الحجم.* مشروبات الصودا، مثل الكوكاكولا والبيبسي وخاصة المحلاة بسكر اصطناعي لأنها تغير تركيبة البكتريا داخل الجسم.* عليك أيضاً الحد من أكل المخبوزات الجاهزة والابتعاد عن اللحوم المصنّعة لأنها غنية بالدهون الصلبة المتحولة.* الأطعمة التي ترفع نسبة السكر عالياً وبسرعة لا تناسبك في هذه المرحلة، مثل الحلويات والعصائر المحلاة.* منتجات الألبان قليلة الدسم تحتوي على هرمون ذكوري (أندروجين) قد يعيق فرص الخصوبة. لذلك تناولي الألبان كاملة الدسم مع مراعاة عدم الإفراط لتفادي زيادة الوزن.* عليك الابتعاد تماماً عن الألبان غير المبسترة، والأطعمة الحيوانية غير المطهية جيداً (البيض واللحوم).