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هل تخططين للحمل؟ تجنّبي هذه الأطعمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات والفواكه من التوصيات المعروفة لمرحلة التخطيط للحمل ثم خلال رحلة الـ 9 أشهر بعد ذلك. لكن هناك بعض الأطعمة تؤثر سلباً على فرص الإخصاب عليك الابتعاد عنها أو الحد منها، أهمها:



* الأسماك الغنية بالزئبق، التونة، والمأكولات البحرية، وسمك السيوف والمكاريل كبير الحجم.


* مشروبات الصودا، مثل الكوكاكولا والبيبسي وخاصة المحلاة بسكر اصطناعي لأنها تغير تركيبة البكتريا داخل الجسم.


* عليك أيضاً الحد من أكل المخبوزات الجاهزة والابتعاد عن اللحوم المصنّعة لأنها غنية بالدهون الصلبة المتحولة.


* الأطعمة التي ترفع نسبة السكر عالياً وبسرعة لا تناسبك في هذه المرحلة، مثل الحلويات والعصائر المحلاة.


* منتجات الألبان قليلة الدسم تحتوي على هرمون ذكوري (أندروجين) قد يعيق فرص الخصوبة. لذلك تناولي الألبان كاملة الدسم مع مراعاة عدم الإفراط لتفادي زيادة الوزن.


* عليك الابتعاد تماماً عن الألبان غير المبسترة، والأطعمة الحيوانية غير المطهية جيداً (البيض واللحوم).




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