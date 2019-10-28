الجمعة - بدء سريان إضاءة مصابيح المركبات في ساعات النهار

يبدأ يوم الجمعة الموافق 1-11-2019 سريان مفعول النظام الذي يلزم السائقين بإضاءة مصابيح مركباتهم في الشوارع بين المدن في ساعات النهار أيضا حتى الحادي والثلاثين من شهر آذار- مارس القادم.

ويتوجب على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية والشاحنات إضاءة مصابيح مركباتهم في ساعات النهار على الطرقات داخل التجمعات السكنية وليس فقط خارجها.وسيتم تغريم كل من يخالف ذلك بمائة شيكل وتسجيل نقطتين بحقه.