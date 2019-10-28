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الطقس -فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة



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اليوم  الاثنين، يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصه مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


ويوم الاربعاء، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاحد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر الانزلاق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية . 




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