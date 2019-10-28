تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-28 00:01:05 فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى |  2019-10-27 21:40:43 الثانوية الشاملة في كفر قاسم تنظم مسيرة طلابية نحو النصب التذكاري بمناسبة الذكرى ال-63 للمجزرة |  2019-10-27 20:36:01 الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا تفتتح العام الأكاديمي الجديد |  2019-10-27 23:31:26 اطلاق النار على منزل رئيس مجلس محلي كفرياسيف شادي شويري |  2019-10-27 14:59:30 فيرمينو: ليفربول بات أفضل من الموسم الماضي |  2019-10-27 14:52:02 نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد |  2019-10-27 14:30:05 ورشات بعنوان مداخلات علاجيه برفقه الحيوانات في ثانويه سخنين للبنات - ام الفحم‎ |  2019-10-27 14:28:25 في شتاء 2018-2019: أصيب ما يقارب 10000 شخص في حوادث الطرق ‎ |  2019-10-27 13:24:44 الشاب سامر مخلص فرح من كفرياسيف يلتقي لاعبي منتخب البرازيل في حيفا |  2019-10-27 13:23:01 اضرار جسيمة جراء احتراق منزل في المكر |  2019-10-27 12:06:00 ام الفحم:100 مسن ومسنة يشاركون في مسيرة الاجداد السنوية |  2019-10-27 12:03:46 عشرات النساء من مدينة الناصرة يشاركون في "حياكة حكاية" ويسترجعن ايام الشتاء القديمة‎ |  2019-10-27 11:47:02 مانشستر سيتي يحبط بايرن ميونخ بشرط صعب |  2019-10-27 11:44:17 اصابة حرجة جراء حادث طرق قرب مدينة رهط |  2019-10-27 11:02:52 اجتماع طارىء في مجلس محلي كفرقرع بعد مقتل الشاب قاسم غاوي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أجهزة أمن بلاده إلى توخي مزيد من الحذر لمنع هجمات انتقامية محتملة، عقب الإعلان عن مقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.  وقال كاستانير، في رسالة وجهها إلى وحدات الشرطة: "التكثيف المحتمل للدعاية الجهادية بعد عملية القتل هذه يمكن أن يجري رفقة زيادة الدعوات إلى شن عمليات انتقامية".  وأضاف كاستانير: هذا الوضع يتطلب توخي أقصى درجات اليقظة وخاصة أثناء المناسبات العامة في أقسامكم خلال الأيام القادمة".  وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن زعيم "داعش" قتل أمس السبت بعملية "جريئة" نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية.  بدورها، اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن مقتل البغدادي لا يعني القضاء على "داعش"، مشددة على عزم بلادها، التي سبق أن تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية تبناها التنظيم، على محاربته "بلا هوادة".
فرنسا ترفع حالة التأهب القصوى




كلمات متعلقة

فرنسا, ترفع, حالة, التأهب, القصوى,

تابعونــا

نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد نتنياهو يعين نفسه في منصب وزاري جديد 2019-10-27 | 14:52:02

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نفسه رسميا لمنصب وزير...

الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري الشاي الأخضر يشق طريقاً واعداً لمكافحة السكري 2019-10-27 | 10:08:28

تمكن العلماء الصينيون من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكري،...

الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو الكشف عن مقترح "ازرق ابيض" للتحالف مع نتنياهو 2019-10-27 | 10:06:12

كشفت مصادر اسرائيلية ان كبار المسؤولين في تحالف "الأزرق والأبيض" صاغوا اقتراحًا...

أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية أنباء عن مقتل البغدادي .. فجّر نفسه عند دخول القوات الأميريكية 2019-10-27 | 09:26:37

اعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد، أن...

مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية 2019-10-27 | 07:02:11

جددت مصر أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على الأسس...

ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 ارتفاع حصيلة قتلى السيول في اليابان إلى 10 2019-10-26 | 11:11:11

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات...

الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا الاحتجاجات تجتاح محافظات ومدن العراق وسقوط عشرات الضحايا 2019-10-26 | 07:00:13

في بغداد ومدن عراقية أخرى سقط اليوم عشرات الضحايا إثر المواجهات بين قوات الامن...

نصر الله: اطلب من جمهور المقاومة الانسحاب من ساحات الحراك الجماهيري ..والحراك الجماهيري حقق ايجابيات كثيرة نصر الله: اطلب من جمهور المقاومة الانسحاب من ساحات الحراك الجماهيري ..والحراك الجماهيري حقق ايجابيات كثيرة 2019-10-25 | 18:00:25

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان،...

كلمة مرتقبة لنصر الله تتناول الوضع الداخلي في لبنان كلمة مرتقبة لنصر الله تتناول الوضع الداخلي في لبنان 2019-10-25 | 11:00:00

أعلنت قناة "المنار" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله،...

مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة 2019-10-25 | 11:00:12

أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أخيم شتاينر، أن طفلا تحت سن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان شكيب شمشوم الشرطة اعتقالات الناصرة اطلاق نار مشتبهين مقتل موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون بسام صباح ابو الجاسر اختفاء البحث قرية طرعان عائلته تناشد الجمهور الشرطة رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءحريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف سكة الحديد وقف رحلات القطار بين تل ابيب حيفا بسبب اعمال ترميم تعويض هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com