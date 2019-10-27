الثانوية, الشاملة, في, كفر, قاسم, تنظم, مسيرة, طلابية, نحو, النصب, التذكاري, بمناسبة, الذكرى, ال-63, للمجزرة,

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اليوم الاثنين 27 أكتوبر، 2018، تنطلق حملة " أطرق الباب" ال- 59، حملة التبرعات السنوية...
كجزء من شهر التوعية لسرطان الثدي ناشدا كل من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد...
بأجواء خاصة ومميزة احتفلت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا،...
تحقق شرطة عكا في حادثة اطلاق نار على منزل رئيس مجلس كفرياسيف المحلي المحامي شادي...
وقعت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من أعمال العنف الشديد من قبل مستوطنين وقوات الجيش...
ضمن الخطه الاستشاريه المدرسيه تم تنظيم سلسله ورشات من نوع مختلف للطالبات...
في نهاية الأسبوع الماضي انتقلت دولة إسرائيل الى العمل بالتوقيت الشتوي, والظلام...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
شارك قرابة الـ 100 مسن ومسنة من مدينة ام الفحم بمسيرة الاجداد السنوية التي تنظم...
مع بداية تساقط الامطار وباجواء مميزة بسوق الناصرة القديم وبتنظيم من زاوية غادة...