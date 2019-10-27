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الثانوية الشاملة في كفر قاسم تنظم مسيرة طلابية نحو النصب التذكاري بمناسبة الذكرى ال-63 للمجزرة



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ضمن فعالياتها الكثيرة والوفيرة التي نظمتها المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى ال-63 لمجزرة كفر قاسم الرهيبة التي راح ضحيتها 49 مواطناً بريئاً، قام بعد ظهر اليوم الأحد 27-10-2019 وفد من المدرسة ضم رئيس مجلس الطلاب سميح عيسى ونوابه وأعضاء المجلس وعدد من الطلاب من الطبقات المختلفة يرافقهم الأساتذة محمود صرصور (أبو العلاء) نائب مدير المدرسة والأستاذ أشرف جيوسي ، مركز الفعاليات الاجتماعية، حيث قام الطلاب بوضع أكليلين من الزهور على ضريح الشهداء.

وفي كلمته أمام الطلبة، قال الأستاذ محمود:" ما نقوم به اليوم ما هو الا النزر اليسير مما يستحق أن نقوم به من اجل تخليد شهداء المجزرة الرهيبة، التي يتوجب علينا نحن أطفالاً وشباباً وشيباً أن نستمر في إحياء ذكراها كل عام".
وأضاف مخاطباً الطلاب والطالبات:" أنتم جيل المستقبل، وتقع على عاتقكم مسؤولية الاستمرار في أحياء الذكرى واستخلاص العبر   مما جرى من خلال الحفاظ على هويتكم وأرضكم ".
وأختتم كلمته:" مدرستنا الشاملة والشامخة ستبقى على العهد في التألق والتميز في إحياء الذكرى للمجزرة، مشدداً على أهمية أن يشارك جميع أهالي كفر قاسم في المسيرة السنوية التقليدية التي ستكون يوم الثلاثاء 29-10-2019 وبالضبط في الذكرى ال 63 للمجزرة".




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