انطلاق, حملة, اطرق, الباب, لانقاذ, مرضى, السرطان,

اليوم الاثنين 27 أكتوبر، 2018، تنطلق حملة " أطرق الباب" ال- 59، حملة التبرعات السنوية لجمعية مكافحة السرطان ، التي تشكل مصدرا هاما لتمويل عمل ونشاط الجمعية، التي تتم فقط بفضل التبرعات من الجمهور ودون أي تمويل من ميزانية اي وزارة حكومية، بحيث يمكنها أن تعمل على أساس الاعتبارات المهنية فقط. جمعية مكافحة السرطان هي منظمة غير ربحية تقدم خدماتها للمرضى وللجمهور الواسع مجانا. تعمل الجمعية على جميع الجبهات لتعزيز البحوث، والوسائل الوقائية والكشف المبكر، وتطوير العلاج وإعادة تأهيل المرضى. يتم تحديد المشاريع التي تستثمر فيها تبرعات الجمهور من قبل لجان المهنية التي تضم في عضويتها المتطوعين من كبار الاطباء والباحثين الذين يقفون في مقدمة الطب في البلاد، ويتم فحصها بعناية، وبعد دراسة مهنية متأنية. ينشط في الجمعية في مختلف انحاء البلاد حوالي 3500 متطوع ، موزعين على 70 فرعًا في جميع أنحاء البلاد.

في كل يوم يتم اكتشاف 82 مريضا جديدا بالسرطان في إسرائيل!تشير بيانات جمعية مكافحة السرطان إلى أن 314.000 شخص يعيشون في إسرائيل من مرضى ومتعافين من السرطان. في كل عام، ينضم اكثر من 30000 شخص (82 شخصًا في اليوم)، منهم 450 طفلًا، إلى دائرة المرض. أنواع السرطان الشائعة في البلاد بين البالغين هي سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا وسرطان الرئة. أكثر أنواع السرطان شيوعا في الأطفال هي سرطان الدم وسرطان الدماغ وسرطان الجهاز اللمفاوي".المساعدات المالية الأولية للمريضعلى مدى العقد الماضي ، استثمرت الجمعية نحو 40 مليون شيكل في تمويل المساعدات المادية الأساسية للأطفال والبالغين المصابين بالسرطان، الذين يعانون من ضائقة اقتصادية أثناء علاجهم في وحدات الأورام. يتم توفير المساعدة المالية وفقًا للمعايير الطبية والاقتصادية المحددة، وهذا ممكن بفضل تبرعات الجمهور.فاتن غطاس، مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان: " افتحوا قلوبكم لأولادنا، استقبلوهم بالبسمة والعطاء،غدا سيقرع عشرات الاف المتطوعين من طلاب المدارس في جميع انحاء البلاد بيوتكم طلبا للتبرع، فافتحوا لهم قلوبكم برحابة صدر وادعموا هذا المشروع الانساني الهام، ادعموا المرضى."