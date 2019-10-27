اضائة, مباني, الهستدروت, في, تل, ابيب, باللون, الزهري, بمناسبة, شهر, التوعية, لسرطان, الثدي‎,

كجزء من شهر التوعية لسرطان الثدي ناشدا كل من رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيسة نعمات حاجيت فار بدعوة مشتركة لرفع الوعي لإيجابيات الكشف المبكر لمرض السرطان لدى العاملين والعاملات في البلاد. وفي اطار النشاطات المشتركة، تم إضاءة بيت الهستدروت باللون الزهري وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني، اضافة للنشاطات المختلفة التي ستقوم بها نعمات لرفع الوعي، كتوزيع اشرطة زهرية وتشجيع النساء بإجراء الفحص المبكر. فسرطان الثدي يعتبر من السرطانات الشائعة لدى فئة النساء في العالم الغربي وفي اسرائيل خاصة. لذا فإن الكشف المبكر بواسطة فحص الميموجرافيا يزيد من احتمالات الشفاء بشكل ملحوظ. رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد أشار: "الخطاب العام حول ايجابيات الكشف المبكر ورفع الوعي للموضوع في اماكن العمل يمكنه ان يساهم بإنقاذ الحياة. الى جانب الاهتمام لصحة العمال والعاملات، فإن النشاطات التي تعمل عليها الهستدروت الي جانب نعمات هي مقولة واضحة على الامور المهمة في سلم اهتمامتنا بخصوص العمال والعاملات في اسرائيل". رئيسة نعمات؛ حاجيت فار رحبت من جهتها باهتمام الهستدروت لمبادرة نعمات واضافت: "اناشد النساء والرجال بالالتزام واخذ المسؤولية لجعل امرأة واحدة من حولهم على الاقل بالتغلب على حاجز الخوف، الكسل والتأجيل وإجراء الفحص المبكر".