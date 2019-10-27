اطلاق, النار, على, منزل, رئيس, مجلس, محلي, كفرياسيف, شادي, شويري,

تحقق شرطة عكا في حادثة اطلاق نار على منزل رئيس مجلس كفرياسيف المحلي المحامي شادي شويري مساء اليوم الاحد.

ويفيد مراسلنا ان رئيس المجلس المحلي وعائلته لم يتواجدوا في المنزل اثناء اطلاق النار,حيث تسبب اطلاق النار باضرار في واجهة المنزل.قوات معززة من الشرطة هرعت للبلدة وباشرت التحقيق .